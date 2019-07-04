Партия Зеленского намерена решать конфликт в Донбассе без "шапкозакидательства"

В политической организации признали, что урегулировать ситуацию в ближайшем будущем не получится.

Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал процесс урегулирования конфликта на востоке страны "тяжёлым и небыстрым". Об этом он сказал на круглом столе по теме Донбасса, видеотрансляция которого велась на странице партии в "Фейсбуке".

— Это тяжёлый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем... Самое страшное — не все в этом процессе хотят реального урегулирования, — заявил Разумков, не уточняя, кого он имеет в виду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своей речи после инаугурации заявил о готовности пожертвовать должностью ради мира в Донбассе. Однако позже лидер Незалежной заявил, что Киев не готов вести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.