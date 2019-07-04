В Москве планируют построить стометровый горнолыжный склон рядом с метро

Там хотят разместить всесезонные тренажёры, места для шопинга, прогулок и площадки для барбекю.

Рядом со станцией "Прокшино" Сокольнической ветки столичного метрополитена планируется возвести горнолыжный склон высотой более ста метров. Об этом рассказал генеральный директор компании "А101" Игнатий Данилиди.

Трасса высотой в сто один метр будет главной в проектируемом комплексе Adrenaline Beat и станет самой высокой в Москве.

— Здесь планируется обустроить четыре склона, на которых будут организованы девять горнолыжных трасс разной сложности и трасса для тюбинга. Все они будут оборудованы удобными кресельными подъёмниками, — приводит слова Данилиди с Московского урбанистического форума агентство городских новостей "Москва".

Общая площадь комплекса займёт 60 гектаров. Застройщик планирует привлечь объём инвестиций в проект около 6,7 миллиарда рублей.

Как сообщал Лайф ранее, власти Москвы активно развивают транспортную инфраструктуру в юго-западном направлении. 20 июня были открыты 4 станции метро: "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка".