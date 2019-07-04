Беглов проинспектировал строительство Гранитной улицы в Петербурге

Работы идут с опережением графика, движение по новому участку планируется запустить 25 августа.

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов приехал на Гранитную улицу, чтобы оценить строительные работы, которые там сейчас идут. Новый участок должен соединить Новочеркасский проспект с Ладожским вокзалом, а жители Малой Охты в результате получат доступ к станции метро "Ладожская".

Беглов поинтересовался сроками завершения строительства. Изначально планировалось финишировать к 1 сентября. Однако, как стало известно, работы двигаются с опережением графика: транспорт по новому участку сможет проехать уже 25 августа.

Вместе с тем врио губернатора рассказал, что город стремится повышать нормативы качества дорожного покрытия. Он напомнил, что асфальт должен служить городу до двенадцати лет.

— Подрядчики должны брать соответствующие пробы и сдавать их в нашу лабораторию. Это касается материалов и технологий укладки асфальта, — указал Беглов. — Если мы не достигнем такого норматива, мы будем по кругу ходить через каждые четыре-пять лет.

Ранее Лайф рассказывал, что Беглов пообещал привести в порядок 120 километров дорог до конца 2019 года. Он поставил задачу кардинально улучшить состояние петербургской улично-дорожной сети, чтобы дороги в городе стали надёжными и безопасными для водителей и пешеходов.