Беглов проинспектировал строительство Гранитной улицы в Петербурге

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов приехал на Гранитную улицу, чтобы оценить строительные работы, которые там сейчас идут. Новый участок должен соединить Новочеркасский проспект с Ладожским вокзалом, а жители Малой Охты в результате получат доступ к станции метро "Ладожская".
Беглов поинтересовался сроками завершения строительства. Изначально планировалось финишировать к 1 сентября. Однако, как стало известно, работы двигаются с опережением графика: транспорт по новому участку сможет проехать уже 25 августа.
Вместе с тем врио губернатора рассказал, что город стремится повышать нормативы качества дорожного покрытия. Он напомнил, что асфальт должен служить городу до двенадцати лет.
— Подрядчики должны брать соответствующие пробы и сдавать их в нашу лабораторию. Это касается материалов и технологий укладки асфальта, — указал Беглов. — Если мы не достигнем такого норматива, мы будем по кругу ходить через каждые четыре-пять лет.
Ранее Лайф рассказывал, что Беглов пообещал привести в порядок 120 километров дорог до конца 2019 года. Он поставил задачу кардинально улучшить состояние петербургской улично-дорожной сети, чтобы дороги в городе стали надёжными и безопасными для водителей и пешеходов.
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