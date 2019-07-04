Эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" пытается сорвать переговоры по газу с РФ

Руководство "Нафтогаза" пытается добиться срыва транзита российского газа через территорию Украины по двум причинам. Их назвал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
— Единственное, как можно объяснить этот настрой на саботаж нового соглашения со стороны "Нафтогаза", это то, что нынешнее руководство "Нафтогаза" — из команды Порошенко и вся эта команда ориентирована на американские политические элиты, и выгода от срыва транзита была бы только американцам, — сказал он в эфире НСН.
Ещё одна причина, по которой "Нафтогаз" может саботировать переговоры с Россией — это желание опозорить Зеленского, считает Юшков. Аналитик напомнил, что транзит газа выгоден Украине в финансовом плане. В случае неподписания нового контракта с Москвой Киев лишится денег.
Напомним, в середине июня глава Минэнерго Александр Новак объявил о готовности Москвы возобновить поставки газа в Незалежную. Однако его предложение исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал абсурдным, а впоследствии компания предложила "Газпрому" альтернативу транзитному договору в виде заключения контракта на своп газа — покупку Киевом топлива на одной границе для его продажи на другой.
Сегодня Витренко сообщил о подготовке "Нафтогаза" к полному прекращению транзита газа из России.
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