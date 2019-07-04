Эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" пытается сорвать переговоры по газу с РФ

По словам Юшкова, сейчас украинской компанией руководят соратники Порошенко, которые ориентированы на американские элиты.

Руководство "Нафтогаза" пытается добиться срыва транзита российского газа через территорию Украины по двум причинам. Их назвал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Единственное, как можно объяснить этот настрой на саботаж нового соглашения со стороны "Нафтогаза", это то, что нынешнее руководство "Нафтогаза" — из команды Порошенко и вся эта команда ориентирована на американские политические элиты, и выгода от срыва транзита была бы только американцам, — сказал он в эфире НСН.

Ещё одна причина, по которой "Нафтогаз" может саботировать переговоры с Россией — это желание опозорить Зеленского, считает Юшков. Аналитик напомнил, что транзит газа выгоден Украине в финансовом плане. В случае неподписания нового контракта с Москвой Киев лишится денег.

Напомним, в середине июня глава Минэнерго Александр Новак объявил о готовности Москвы возобновить поставки газа в Незалежную. Однако его предложение исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал абсурдным, а впоследствии компания предложила "Газпрому" альтернативу транзитному договору в виде заключения контракта на своп газа — покупку Киевом топлива на одной границе для его продажи на другой.

Сегодня Витренко сообщил о подготовке "Нафтогаза" к полному прекращению транзита газа из России.