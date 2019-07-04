Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси

Как отметили в ведомстве, попытка захвата протестующими здания парламента страны была лишь частью плана по захвату власти в стране.

Генеральная прокуратура Грузии установила, что прошедшие 20–21 июня акции протеста в Тбилиси были не случайным несанкционированным возмущением местных жителей, а спланированным мятежом, целью которого был захват власти в стране. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

— На этом этапе, на основании анализа проведённых на этом этапе дополнительных действий, добытых улик и показаний десятков свидетелей, следственный орган пришёл к выводу, что в ночь с 20 на 21 июня отдельные лица планировали путём мятежа насильственно свергнуть государственную власть и захватить её, — сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, захват здания парламента был лишь частью плана мятежников. Следующим этапом должна была стать дестабилизация обстановки в регионах.

— Установлено, что именно первая фаза осуществления этого намерения предполагала взятие штурмом парламента, за которым должны были последовать преступные действия на территории всей страны, что было нейтрализовано непосредственно усилиями правоохранительных органов, — говорится в заявлении.

Отметим, прокуратура начала следствие по факту акций протестов практически сразу после их возникновения. Изначально расследование велось по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём". Однако теперь добавлена статья "Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлёкший тяжкие последствия". В настоящее время обвинение предъявлено депутату парламента Грузии от бывшей правящей партии "Единое национальное решение" Нике Мелии. Однако в ведомстве уточнили, что в ближайшее время число обвиняемых увеличится.

Как сообщал Лайф, с 20 июня в Тбилиси начались акции протеста, большинство из которых носило антироссийский характер. Однако позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб для Грузии от прекращения полётов между двумя странами оценили в 200–300 миллионов долларов.