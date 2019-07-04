Лайф публикует видео, как опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"

У пострадавшего работника авиакомпании диагностировали сотрясение мозга, он пожаловался на провалы в памяти.

Лайф публикует видео с камер наблюдения в столичном аэропорту Внуково. Они запечатлели, как один из пассажиров устроил драку с сотрудником авиакомпании "Победа".

Как ранее сообщал Лайф, два пассажира опоздали на посадку на рейс "Победы" в Анапу. И они обратились к представителям авиакомпании с требованием довезти их до самолёта. В ходе перепалки опоздавший пассажир атаковал сотрудника авиакомпании. Сотрудника "Победы" увезли на скорой в больницу. У него ушибы и сотрясение мозга, частичная потеря памяти.

В США ранее пассажир напал на сотрудников службы безопасности аэропорта.