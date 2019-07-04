Москва выразила Токио протест из-за "присвоения" российских Курил на саммите G20

Во время встречи "Большой двадцатки" организаторы транслировали видеоролик, в котором острова указывались как часть Японии.

Москва выразила протест Токио из-за использования на саммите G20 материалов, на которых Южные Курильские острова были обозначены как территория Японии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— 2 июля в МИД РФ дипломату Посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита "Группы двадцати" материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии, — заявила она на брифинге.

В ноте указывалось на злоупотребление японской стороной полномочиями председателя G20 для продвижения необоснованных территориальных претензий к России.

Как ранее писал Лайф, в официальном видеоролике саммита G20, прошедшего 28–29 июня в Осаке, российские Курилы были обозначены как часть Японии. Ролик с картой также был опубликован на YouTube-канале премьер-министра страны Синдзо Абэ и транслировался на всех площадках саммита "Большой двадцатки".