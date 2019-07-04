Коломойский объяснил, почему США выгоден конфликт в Донбассе

По мнению бизнесмена, сейчас в регионе идёт "внутренний гражданский конфликт", который готовили с 2004 года.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Соединённым Штатам невыгодно урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию "Новое время".

По мнению Коломойского, Белый дом предоставил Киеву военную технику, "чтобы поддерживать конфликт в Донбассе". Он пояснил, что "Америке выгодно держать санкции против России". Олигарх добавил, что сейчас на востоке Украины идёт "внутренний гражданский конфликт", подготавливаемый с 2004 года.

Ранее сообщалось, что на просьбу помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса Игорь Коломойский согласился "покрасить ларьки".