На кукурузном поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной рады

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Фото © Flickr / Jeff Laitila

Знающие женщину пользователи соцсетей охарактеризовали её как добрую и позитивную, чудеснейшего человека.

66-летнюю Антонину Шапир, которая работала гардеробщицей в Верховной раде, обнаружили мёртвой на кукурузном поле недалеко от украинской столицы, сообщает "Страна.ua".

Женщину разыскивали с 29 июня, когда она отправилась через поле в село Дыминовка. В последнем она не появилась, на связь не выходила. Об обнаружении тела сообщили пользователи в соцсетях. Издание обратилось в полицию, чтобы получить детальные комментарии.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудника Администрации Президента Украины убили рядом с церковью в Киеве.

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