Рами Малек рассказал о своей роли злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Оскароносный артист назвал будущего персонажа "совершенно новым видом террориста".

Актёр Рами Малек рассказал, что согласился исполнить роль злодея в 25-й части фильма о Джеймсе Бонде при условии, что его персонаж не будет религиозным фанатиком.

— Я сказал: "Мы не можем связывать его с любым актом терроризма, отражающим идеологию или религию", — сообщил оскароносный актёр в интервью газете Daily Express.

К счастью поклонников творчества Малека, режиссёр картины об агенте 007 Кэри Фукунага приняла его единственное условие. По словам актёра, персонаж получился отличным и он рад будет его сыграть. Малек не стал раскрывать подробности, но отметил, что его злодей — "совершенно новый вид террориста".

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет на большие экраны 8 апреля 2020 года. Ранее съёмки картины пришлось приостановить из-за травмы Дэниела Крэйга. После операции на лодыжке "агент 007" вернулся в строй.