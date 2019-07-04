В столичном ТЦ протёк крупнейший в Европе аквариум — видео

Несмотря на усилия персонала торгового центра, остановить протечку гигантского резервуара пока не удаётся.

В московском торговом центре "Авиапарк" появилась протечка в самом большом в Европе аквариуме. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что первоначально сотрудники ТЦ просто оградили территорию вокруг гигантского аквариума и подставили вёдра со стороны места протечки.

Однако из-за того, что поломка резервуара произошла в верхних уровнях аквариума, устранить аварию быстро не получилось.

Отметим, ранее Лайф рассказывал об уникальном аквариуме в кафе Hipopo Papa в японском городе Акаси. Дамская комната фактически встроена в аквариум. Необычный вид уборной привёл к тому, что посетители проводят в туалете заведения больше времени, чем за столиком, жалуются владельцы кафе.