Путин пообещал найти "самое достойное место" для подарка папы римского

Президент РФ Владимир Путин и папа римский обменялись подарками после встречи в Ватикане. Беседа длилась около часа, после чего состоялся обмен презентами.

Путин подарил понтифику икону в ризе "Святые Пётр и Павел" и альбом с работами Микеланджело. В свою очередь папа римский Франциск подарил президенту РФ медаль и послание молодёжи, а также картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, "чтобы президент не забыл".

Путин пообещал, что найдёт для картины самое достойное место.

Лайф вёл прямую трансляцию встречи Путина и понтифика.