На лечение сбитого машиной в Доминикане россиянина потратили более 1 млн рублей

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Супруга пожаловалась, что во время перелёта зеваки отодвигали шторку, чтобы посмотреть на пострадавшего.

Уроженца Липецка Андрея, которого сбили неизвестные на дороге в Доминиканской Республике, доставили самолётом в Москву. В пути его сопровождали сотрудники российской "Медицины катастроф".

Находясь в Доминикане, жена при помощи перечислений от неравнодушных с 28 мая по 2 июля собрала на лечение Андрея 720 000 песо, около миллиона рублей.

Андрей пока чувствует себя не очень. Долго отходили от этого ужаса перелёта. Пока прогнозов нет, никто ничего не обещает. Долго организовывали перелёт из Доминиканы в Москву. Через Минздрав получилось добиться помощи. "Медицина катастроф" прилетела к нам — два врача реаниматолога-анестезиолога, — рассказала Лайфу Дарья, супруга пострадавшего.

Пока женщина ухаживала за мужем в Доминикане, все организационные вопросы на себя взял незнакомый ей человек Андрей Лобанов. Он организовал билеты на родину, нашёл носилки и договорился с сотрудниками аэропорта. На протяжении всего полёта с пострадавшим находились два врача. На пассажирском самолёте авиакомпании AZUR air пришлось снять несколько кресел, чтобы установить каталку с пострадавшим.

Весь полёт врачи следили за ним, вводили препараты, полностью сопроводили его. Ребята молодые, но сделали всё так профессионально! С ними было не страшно! Сейчас Андрей в Центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского, лежит в реанимации, — добавила Дарья.

Андрею поставили диагноз "отёк и контузия головного мозга". Но есть шансы его вылечить, рассказывает супруга.

Отдых в "райских местечках" часто становится настоящим адом для отдыхающих. Так, ранее Лайф рассказывал, как сотрудник отеля изнасиловал российскую журналистку на Сейшелах, но суд встал на его сторону. А в той же Доминикане недавно скончалась женщина из Саранска. ФБР вообще начало расследование из-за череды смертей граждан США в этой стране.

Автор:
ИК
Иван  Комогорцев
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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