На лечение сбитого машиной в Доминикане россиянина потратили более 1 млн рублей

Супруга пожаловалась, что во время перелёта зеваки отодвигали шторку, чтобы посмотреть на пострадавшего.

Уроженца Липецка Андрея, которого сбили неизвестные на дороге в Доминиканской Республике, доставили самолётом в Москву. В пути его сопровождали сотрудники российской "Медицины катастроф".

Находясь в Доминикане, жена при помощи перечислений от неравнодушных с 28 мая по 2 июля собрала на лечение Андрея 720 000 песо, около миллиона рублей.

— Андрей пока чувствует себя не очень. Долго отходили от этого ужаса перелёта. Пока прогнозов нет, никто ничего не обещает. Долго организовывали перелёт из Доминиканы в Москву. Через Минздрав получилось добиться помощи. "Медицина катастроф" прилетела к нам — два врача реаниматолога-анестезиолога, — рассказала Лайфу Дарья, супруга пострадавшего.

Пока женщина ухаживала за мужем в Доминикане, все организационные вопросы на себя взял незнакомый ей человек Андрей Лобанов. Он организовал билеты на родину, нашёл носилки и договорился с сотрудниками аэропорта. На протяжении всего полёта с пострадавшим находились два врача. На пассажирском самолёте авиакомпании AZUR air пришлось снять несколько кресел, чтобы установить каталку с пострадавшим.

— Весь полёт врачи следили за ним, вводили препараты, полностью сопроводили его. Ребята молодые, но сделали всё так профессионально! С ними было не страшно! Сейчас Андрей в Центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского, лежит в реанимации, — добавила Дарья.

Андрею поставили диагноз "отёк и контузия головного мозга". Но есть шансы его вылечить, рассказывает супруга.

Отдых в "райских местечках" часто становится настоящим адом для отдыхающих. Так, ранее Лайф рассказывал, как сотрудник отеля изнасиловал российскую журналистку на Сейшелах, но суд встал на его сторону. А в той же Доминикане недавно скончалась женщина из Саранска. ФБР вообще начало расследование из-за череды смертей граждан США в этой стране.