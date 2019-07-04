Украинского футболиста отстранили от игры с "Краснодаром" из-за угроз "москалям"

Спортсмен написал оскорбительный пост, а потом удалил его и заявил, что аккаунт взломали.

Украинский полузащитник венгерского клуба "Халадаш" Юрий Габовда перед матчем против "Краснодара-2" поделился с фанатами своими ожиданиями от предстоящей игры.

— Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине! — написал спортсмен в "Инстаграме".

Очевидно, Габовда позже передумал. Он удалил пост и заявил, что его аккаунт взломали. Но это не спасло футболиста от наказания от клуба.

— Наш клуб осуждает пост на странице Юрия Габовды в социальной сети. Футбол — это спорт, который вне политики. Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче с "Краснодаром-2", — передаёт "Чемпионат" сообщение пресс-службы клуба "Халадаш".

Игра между командами состоится завтра в 19:00 мск в Австрии.

Ранее другой украинский футболист демонстративно отвернулся от флага России и ему тоже пришлось оправдываться.