Украинского футболиста отстранили от игры с "Краснодаром" из-за угроз "москалям"

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Футболист Юрий Габовда. Фото © Instagram/habovda_yura_habi

Спортсмен написал оскорбительный пост, а потом удалил его и заявил, что аккаунт взломали.

Украинский полузащитник венгерского клуба "Халадаш" Юрий Габовда перед матчем против "Краснодара-2" поделился с фанатами своими ожиданиями от предстоящей игры.

Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине! — написал спортсмен в "Инстаграме".

<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/Durton23/status/1146741349418446848/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1146741349418446848%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Frsport.ria.ru%2F20190704%2F1556207709.html" target="_blank"><strong>Artur Karatai‏</strong></a></p>

Очевидно, Габовда позже передумал. Он удалил пост и заявил, что его аккаунт взломали. Но это не спасло футболиста от наказания от клуба.

Наш клуб осуждает пост на странице Юрия Габовды в социальной сети. Футбол — это спорт, который вне политики. Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче с "Краснодаром-2", — передаёт "Чемпионат" сообщение пресс-службы клуба "Халадаш".

Игра между командами состоится завтра в 19:00 мск в Австрии.

Ранее другой украинский футболист демонстративно отвернулся от флага России и ему тоже пришлось оправдываться.

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