В МИД РФ рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву

По словам Борисенко, Вашингтон пока не ответил, посетит ли американский лидер Россию.

Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение в Москву на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в следующем году. Об этом сообщил директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

— Президент России пригласил прямо непосредственно во время встречи в Осаке президента Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Президент Трамп с энтузиазмом отреагировал на это приглашение, — рассказал журналистам дипломат.

По его словам, из Белого дома пока не пришёл окончательный ответ на приглашение.

Как сообщал Лайф, в России готовится масштабная программа торжеств, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо Трампа Путин пригласил в Москву президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. Макрон уже ответил согласием.