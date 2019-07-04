В Приморье завершили следствие по факту самосуда над школьником-хулиганом

Сообщалось, что мужчина хотел наказать ученика за неподобающие отношения с его сверстниками в классе.

В Приморском крае сотрудники СК РФ завершили расследование в отношении многодетного отца, обвиняемого в нападении на пятиклассника в городе Большой Камень. Уголовное дело об умышленном причинение лёгкого вреда здоровью ребёнка передано для дальнейшего разбирательства в суд.

— По версии следствия, обвиняемый, находясь в одной из школ города Большой Камень, силой вывел 12-летнего ученика из учебного кабинета и принудительно проводил его в помещение мужского туалета. В туалете обвиняемый нанёс потерпевшему несколько ударов руками и ногами в область головы и тела и не менее двух раз ударил его головой и телом о предметы окружающей обстановки, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

У мальчика остались синяки, он получил сотрясение мозга. Как уточнили следователи, для установления полной картины произошедшего были допрошены 14 несовершеннолетних и 12 сотрудников школы. Оперативники провели пять судебных экспертиз, изучили запись с камер видеонаблюдения.

Ранее Лайф писал, что феврале этого года родители избили пятиклассника в туалете школы № 2 города Большой Камень в Приморье за издевательства над их детьми. Сообщалось, что школьник приносил на учёбу нож, портил вещи других ребят и неоднократно их избивал. Родители отвели хулигана в мужской туалет, где на глазах у других детей окунули головой в унитаз.

После самосуда директора школы отстранили от работы. Супруга обвиняемого рассказала свою версию и подробности случившегося.