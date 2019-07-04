Студенты-спасатели отправились на помощь пострадавшим от наводнения в Приангарье

Волонтёры займутся сбором и доставкой гумпомощи, эвакуацией населения и животных, а также разбором и расчисткой завалов.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) отправились в Иркутскую область, чтобы помочь в ликвидации последствий наводнения. Волонтёры прибудут в Тулунский район, который больше всего пострадал от стихийного бедствия, 8 июля.

— Студенты-спасатели займутся организацией сбора, хранения, распределения и адресной доставки гуманитарной помощи, эвакуацией населения и животных на плавательных средствах в безопасную зону, — рассказали в пресс-службе ВСКС.

Также студенты-спасатели из Москвы, Кемеровской, Рязанской и Свердловской областей, Северной Осетии помогут с аварийно-восстановительными работами, разбором и расчисткой завалов. Снаряжение, в том числе автономный лагерь для проживания и оперативный штаб, добровольцы привезут с собой.

Ранее сообщалось, что мобильная биолаборатория Минобороны РФ прибыла в зону паводка в Иркутскую область для сбора проб в местах гибели животных.