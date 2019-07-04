Диетолог прокомментировала выводы учёных о молоке как средстве против рака

Она отметила, что зарубежным исследователям стоило бы обратить внимание на кисломолочную продукцию.

Врач-диетолог прокомментировала выводы испанских учёных о том, что употребление нежирного молока может уменьшить риск развития ряда серьёзных заболеваний, в том числе рака. Она напомнила, что молоко не усваивают многие люди.

— Во-первых, молоко плохо усваивается организмом, особенно если речь идёт о людях преклонного возраста. Во-вторых, сегодня даже не все здоровые молодые люди полностью усваивают лактозу, — приводит "Вечерняя Москва" её слова.

При этом диетолог отметила, что испанским учёным стоило исследовать и влияние кисломолочной продукции. Ведь именно она препятствует развитию ожирения, а значит, и исключает вероятность появления диабета второго типа и метаболического синдрома.

Кроме того, в кисломолочных продуктах содержится кальций, который отвечает за проводимость нервного импульса, влияющего на расходование энергии и сжигание жира. А благодаря большому количеству белков в таких продуктах снижается риск возникновения атеросклероза и рака.

Напомним, испанские исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета признали молоко и производные продукты хорошей защитой от рака, диабета и других грозных заболеваний.