Обвиняемый в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки найден мёртвым

Присяжные признали его виновным, после чего Нарояна вместе с двумя фигурантами дела отправили в конвойное помещение. Там его тело и обнаружили.

Фигурант дела от убийстве 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной — Сеник Нароян — найден мёртвым в помещении суда в Санкт-Петербурге, где он ожидал конвоирования в СИЗО после оглашения решения присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Нароян обнаружен мёртвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского горсуда, — рассказал собеседник агентства.

Присяжные признали обвиняемого виновным и не заслуживающим снисхождения, после чего Нарояна вместе с двумя фигурантами дела — Галиной Гусейновой и Размиком Акобяном отправили в конвойное помещение дожидаться конвоирования в СИЗО. По данным ТАСС, Нароян остался в помещении один, поскольку Гусейнову и Акобяна первыми увезли в изолятор. Когда же конвой приехал за третьим подсудимым, тот был уже мёртв.

Напомним, тело старейшей работницы Мариинского театра было обнаружено в квартире одного из домов на Варшавской улице 21 ноября 2017 года. По горячим следам были задержаны сиделка Мациной и двое её сообщников. Им предъявили обвинения в разбое и убийстве.