Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу

Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования через месяц предложат варианты, как эту идею можно реализовать.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала идею, что ученикам стоит запретить приносить в учебные заведения мобильные телефоны. Причиной она назвала отсутствие места, где можно оставить гаджет.

— Вообще надо запретить (ношение телефонов. — Прим. Лайфа) в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность, — приводит ТАСС слова Матвиенко с заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В ответ на слова Матвиенко руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила создать рабочую группу, которая установит порядок использования телефонов в школах. В неё войдут ещё два ведомства: Рособрнадзор и Российская академия образования.

В прошлом месяце Министерство просвещения России, напротив, предложило посредством мобильных приложений и компьютерных игр обучать детей.