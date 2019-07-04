Избивший сотрудника "Победы" пассажир заявил, что его спровоцировали

По словам задержанного дебошира, представитель авиакомпании якобы сам предложил ему выйти на автостоянку и "разобраться".

Задержанный за нападение на сотрудника авиакомпании "Победа" пассажир не считает себя виновным в драке и заявляет, что именно пострадавший сам его спровоцировал на грубость. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Со слов задержанного, прямо у стойки авиакомпании её сотрудник якобы стал угрожать Александру, что разобьёт ему голову, а затем и вовсе "вызывающе крикнул": "Выйдем на автостоянку". После чего опоздавший на рейс пассажир пустил в ход кулаки.

Сотрудник авиакомпании высказывает свою версию произошедшего. По его словам, Александр не только опоздал на собственный рейс, но и был пьян. Никто его не провоцировал, и якобы именно Александр "предложил выйти".

— Они отошли от стойки, чтобы посмотреть место выдачи багажа. Багаж опоздавших на рейс снимается. На обратном пути Илья Л. почувствовал толчок в спину — и завязалась потасовка, — сообщил источник Лайфа.

Напомним, два пассажира опоздали на посадку на рейс "Победы" в Анапу, в связи с чем обратились к представителям авиакомпании с требованием довезти их до самолёта. В ходе перепалки опоздавший пассажир атаковал сотрудника авиакомпании. В результате потасовки работник "Победы" получил ушибы, сотрясение мозга и был госпитализирован. Лайф опубликовал видео драки в аэропорту.