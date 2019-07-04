Уральская чиновница лишилась работы из-за фотосессии для журнала Playboy

Девушка утверждает, что сама приняла решение об увольнении. Подробности произошедшего Ануфриева раскрывать отказалась.

Уральская чиновница Анна Ануфриева лишилась работы из-за откровенной фотосессии для конкурса "Девушка года — 2019" в мужском журнале Playboy. До скандала девушка занималась госзакупками в тюменской администрации.

— Я приняла решение уйти. Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом, — рассказала экс-чиновница порталу URA.RU.

Двумя месяцами ранее отгремела история барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которой пришлось уволиться из школы за фото в закрытом купальнике в соцсетях. Коллеги из разных регионов решили поддержать педагога и начали массово публиковать в соцсетях свои снимки в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди. За Кувшинникову заступились многие известные личности, в том числе депутат Госдумы Виталий Милонов и журналистка Ксения Собчак.