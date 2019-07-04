Звезда "Кухни" при весе в 43 килограмма упала в голодный обморок

Актриса вспоминает, что вдруг начала задыхаться, опустилась на колени, а дальше всё померкло.

Актриса Ирина Темичева рассказала, что похудела до 43 килограммов и упала в голодный обморок. По словам 33-летней артистки, произошло это во время съёмок сериала "Андреевский флаг".

— Я вдруг стала задыхаться, метаться по съёмочной площадке. Опустилась на колени, стала бить рукой по полу, так как ничего сказать не могла... А дальше ничего не помню... Врачи сказали, что это был голодный обморок, — призналась Темичева в интервью изданию "7 дней".

По словам медиков, у звезды сериала "Кухня" резко упало давление и понизился сахар в крови. При этом актриса уверяет, что не придерживается жёсткой диеты, всему виной сильная нагрузка из-за огромного количества перелётов и съёмок. Темичева говорит, что всегда ограничивала себя в еде, потому что боялась поправиться, но сейчас ест "всё подряд" и не поправляется.

Ирина Темичева исполнила несколько десятков ролей в сериалах и фильмах. Больше всего актриса запомнилась зрителям по работе в сериале "Кухня".

Ранее стало известно, что другая звезда "Кухни" — Ольга Кузьмина — разводится с супругом, в браке с которым прожила 14 лет.