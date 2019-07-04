Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жильё

Размер субсидии рассчитали, исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра.

Многодетная семья Голубевых из подмосковных Люберец стала обладателем сертификата на получение субсидии для улучшения жилищных условий на сумму 7,4 миллиона рублей. Мама-героиня родила 14-го ребёнка в июне. Как пишет "360", теперь в семье шесть мальчиков и восемь девочек.

Юлия Голубева обратилась в Администрацию города Люберцы с заявлением о постановке на учёт для участия в подпрограмме "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" государственной программы Подмосковья "Жилище". Размер субсидии рассчитали исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра. Какое именно жильё приобретут Голубевы, они решат на семейном совете.

Вручал сертификат губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Для этого он навестил мать семейства в больнице, где она лежит со сломанной ногой. Глава региона также вручил Юлии Голубевой набор "Я родился в Подмосковье", в который входит всё необходимое для первого года жизни малыша.