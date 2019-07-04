Задержаны подозреваемые по делу о смертоносном салюте в Минске

Ими оказались представители предприятия — поставщика фейерверков, скорее всего, россияне.

В Минске задержаны двое подозреваемых по делу о гибели женщины во время праздничного салюта. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет Республики Беларусь.

Задержанными оказались представители предприятия — поставщика фейерверков, уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что это российская компания "Пиро-Росс" из Сергиева Посада. То есть наиболее вероятно, что подозреваемые — россияне. В Минске им готовят предъявить обвинение по ч. 2 ст. 299 местного Уголовного кодекса — "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".

— В ходе следствия установлено, что в процессе заряжения салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжении мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними, — информирует следствие.

Как уже сообщал Лайф, во время праздничного салюта по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации несколько зарядов фейерверков взорвались прямо на земле. В результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения.