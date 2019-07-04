Более 30 челябинцев заразились паразитами из-за рыбы язь

После произошедшего в предприятиях и магазинах города прошли проверки. Из оборота изъяли 5,5 тонны мороженого язя и 795 кг готовой продукции.

В Челябинске 33 человека были отправлены в инфекционное отделение с острым описторхозом, который вызвала заражённая паразитами рыба язь. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, ещё один лечится дома.

— У 34 заболевших обнаружены антитела к антигенам описторхисов, в том числе у 32 больных обнаружены яйца описторхисов, что свидетельствует о свежей инвазии, — уточнили в пресс-службе.

Состояние больных оценивается врачами как средней степени тяжести. Все пациенты — взрослые в возрасте от 26 до 66 лет. Они рассказали, что покупали оказавшуюся заражённой рыбу в магазинах города.

После произошедшего специалисты Роспотребнадзора проверили девять рыбоперерабатывающих цехов, четыре оптовых склада и десять предприятий торговли. В готовой и сырой рыбе были найдены живые личинки описторхиса. На предприятиях нашли ряд серьёзных нарушений. По результатам проверок из оборота изъято 5,5 тонны мороженого язя и 795 кг готовой продукции.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 11 посетителей "Якитории" попали в больницу с отравлением.