В Ростове-на-Дону задержали кролика-регулировщика на детской машине

Лже-инспектор "ответственно" подошёл к работе, у него имелся игрушечный жезл регулировщика и электромобиль в цвет машин ГИБДД.

Сотрудники госавтоинспекции Ростова-на-Дону задержали молодого человека, который нарядился в костюм розового кролика и на оживлённом перекрёстке принялся регулировать движение.

РИА "Новости" узнали в ГУ МВД по Ростовской области, что когда до лже-регулировщика добрались сотрудники ГИБДД, им он представился адмиралом Ушаковым, а с оживлённого перекрёстка его увезли в карете скорой помощи. Довезли ли его до медучреждения не известно, а вот в отделении полиции он побывал.

— В отношении гражданина был составлен административный материал по статье 12.29 КРС КоАП "Нарушение правил дорожного движения пешеходом", после чего он был доставлен в отдел полиции Ростова-на-Дону для дальнейшего разбирательства, —рассказали агентству в ГУ МВД.

Сейчас шутник уже на свободе.

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