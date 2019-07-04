Чехия и Россия договорились о сохранении числа авиарейсов между странами

Представитель чешского Минтранса заявил, что его страна не хочет допустить дальнейших ограничений в авиасообщении.

Министерства транспорта Чехии и России пришли к соглашению о сохранении количества авиарейсов национальных воздушных перевозчиков между друг другом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя чешского ведомства Франтишека Емелки.

— До конца лета текущего года будут продолжаться межведомственные переговоры с целью продискутировать рамки дальнейшего сотрудничества, — подчеркнул представитель транспортного ведомства Чехии.

Емелка добавил, что чешские власти крайне заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации с условиями пассажирских авиаперевозок с Россией.

— Мы не хотим допустить дальнейших ограничений в авиасообщении между нашими странами в период отпусков и не желаем доставлять неприятности авиапассажирам, — отметил он.

Как сообщал Лайф, ранее сразу три российские авиакомпании со 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за соответствующего решения авиационных властей Чехии. Затем Прага разрешила возобновить полёты до 7 июля. По предварительным данным, причиной ограничения стало недовольство Чехии условиями транссибирских маршрутов для Czech Airlines.

В ответ на это Минтранс РФ предложил чешским коллегам перенести окончательное согласование параметров авиасообщения на осень 2019 года, чтобы граждане обеих стран могли спокойно отдохнуть в разгар туристического сезона.