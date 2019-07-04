Чехия и Россия договорились о сохранении числа авиарейсов между странами

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Фото © Pixabay/Fuzz

Представитель чешского Минтранса заявил, что его страна не хочет допустить дальнейших ограничений в авиасообщении.

Министерства транспорта Чехии и России пришли к соглашению о сохранении количества авиарейсов национальных воздушных перевозчиков между друг другом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя чешского ведомства Франтишека Емелки.

До конца лета текущего года будут продолжаться межведомственные переговоры с целью продискутировать рамки дальнейшего сотрудничества, — подчеркнул представитель транспортного ведомства Чехии.

Емелка добавил, что чешские власти крайне заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации с условиями пассажирских авиаперевозок с Россией.

Мы не хотим допустить дальнейших ограничений в авиасообщении между нашими странами в период отпусков и не желаем доставлять неприятности авиапассажирам, — отметил он.

Как сообщал Лайф, ранее сразу три российские авиакомпании со 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за соответствующего решения авиационных властей Чехии. Затем Прага разрешила возобновить полёты до 7 июля. По предварительным данным, причиной ограничения стало недовольство Чехии условиями транссибирских маршрутов для Czech Airlines.

В ответ на это Минтранс РФ предложил чешским коллегам перенести окончательное согласование параметров авиасообщения на осень 2019 года, чтобы граждане обеих стран могли спокойно отдохнуть в разгар туристического сезона.

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