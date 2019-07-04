В СК предложили ввести службу воздушных маршалов для борьбы с авиадебоширами

Как отметил представитель ведомства, практика других стран показывает эффективность таких мер.

В Следственном комитете России выступают за введение института воздушных маршалов для борьбы с дебоширами на гражданских авиарейсах. Об этом сообщил глава столичного управления на транспорте СКР Сергей Вазюлин в ведомственной программе на YouTube-канале ведомства.

По словам представителя СКР, присутствие сотрудников безопасности на авиарейсе, которые смогут бороться с возникающими угрозами другим пассажирам и членам экипажа, является эффективной мерой для предупреждения преступлений — вплоть до террористических актов. Это доказывает международный опыт работы воздушных маршалов. Например, в США.

Кроме того, Вазюлин выступил за ограничение употребления пассажирами алкоголя на борту и его продажи в аэропортах.

— Появление гражданина в состоянии опьянения в общественном месте является правонарушением, за которое установлена административная ответственность, — напомнил работник СКР.

По его данным, в Центральном федеральном округе к административной ответственности за деструктивное поведение на борту самолёта ежегодно привлекается порядка 160 человек, возбуждается и расследуется в среднем десять уголовных дел.

Так, 6 июня на рейсе из Новокузнецка в Москву задержали буйного пассажира. А всего днём ранее из-за пьяного хулигана на борту самолёт "Аэрофлота", следовавший из Барселоны в Москву, вынужденно приземлился в Варшаве.