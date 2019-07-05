Челябинец предлагает купить у него толстенького кота Мурзика за 10 млн рублей

Причины, почему беспородный, но хорошо откормленный котик стоит таких денег, автор объявления не указывает.

Житель Челябинска на сайте бесплатных объявлений разместил предложение о продаже кота. И оценил он пушистого в целых 10 миллионов рублей, сообщает "Курс дела".

Владелец беспородного, но хорошо откормленного кота Мурзика не намерен торговаться.

Другой пользователь интернет-площадки из Москвы объявлений продаёт "рядового кота в элитную семью" за 3 миллиона рублей, чтобы улучшить жилищные условия.

Ранее Лайф рассказывал, что ещё одного кота на "Авито" можно взять в аренду, владелец обещает "пять с половиной килограммов ненависти". Животное бросается на всех и шипит. Арендовать кота необходимо с той целью, чтобы убедить детей не заводить домашних животных, уверен автор.