Филарет назвал главу украинской "новой церкви" иудой

Священнослужитель обвинил своего ученика в уничтожении Киевского патриархата "ради угождения Константинополю".

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет назвал иудой предстоятеля украинской "новой церкви" Епифания. Отвечая на вопрос издания "Страна" о конфликте с собственными учениками Епифанием и Евстратием Зорей, священнослужитель обратился к библейским сюжетам.

— Ответ такой — почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос... Христос воспитывал Иуду, дал ему дар совершать чудеса, учил его, — сказал Филарет.

Священнослужитель добавил, что конфликт связан с действиями Епифания, который "стал уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю".

Ранее сообщалось, что "новая церковь" лишила Филарета канонических прав, но оставила в составе епископата.