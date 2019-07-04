Прямая трансляция: Путин подводит итоги визита в Рим

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Президент России Владимир Путин с премьер-министром республики Джузеппе Конте проводит пресс-конференцию по итогам визита в Рим.

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