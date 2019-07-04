В правительстве прояснили ситуацию с самолётом для Минздрава

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что Правительство РФ не принимало решений о приобретении иностранного судна.
— Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолёта с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан, — передаёт сообщение РИА "Новости".
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Минздрав обратился с предложением купить французский самолёт Falcon 7X, так как он больше подходит по техническим характеристикам для санавиации. Якобы российский Sukhoi Superjet 100 менее подходит для выполнения задач, которые стоят перед ведомством.
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