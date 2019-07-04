Кончаловский не знал, что Путин подарит папе римскому его фильм "Грех"

Президент РФ подарил понтифику икону в ризе "Святые Пётр и Павел" и диск с лентой российского режиссёра о Микеланджело.

Режиссёр Андрей Кончаловский не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесёт его художественный фильм "Грех" в подарок папе римскому Франциску.

— Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе, — признался режиссёр в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что Путин встретился в Ватикане с понтификом. После 50-минутных переговоров президент подарил ему икону в ризе "Святые Пётр и Павел" и диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело.

В свою очередь папа римский Франциск подарил президенту РФ медаль и послание молодёжи, а также картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, "чтобы президент не забыл".