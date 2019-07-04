У берегов Туниса более 80 мигрантов пропали без вести после крушения лодки

У берегов Туниса опрокинулась лодка, перевозившая около 90 человек, желающих нелегально попасть из Африки в Европу. Береговая охрана государства заявила, что не менее 82 беженцев пропали без вести и, скорее всего, погибли, передаёт Deutsche Welle.
Четверо были спасены из воды и доставлены в больницы города Зарзис. Один из них умер минувшей ночью. Издание сообщает, что мигранты бежали из Ливии, где днём ранее по центру задержания мигрантов был нанесён авиаудар. Правительство обвинило в атаке войска мятежного генерала Халифа Хафтара.
В мае Лайф сообщал, что 70 мигрантов утонули после такого же крушения их лодки, державшей путь в Италию. В январе в аналогичной катастрофе погибло ещё 100 человек. В Международной организации по делам миграции сообщили, что за последние пять лет погибло 30 тысяч мигрантов, пытающихся добраться до Европы из Африки. Средиземное море поглотило почти двадцать тысяч человек.
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