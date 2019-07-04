Путин заявил, что Россия привыкла к требованиям от неё каких-то "шагов"

Глава государства выразил надежду на то, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от ограничений.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва научилась относиться сдержанно к постоянным требованиям со стороны некоторых стран сделать некие шаги. Об этом глава государства сказал на вопрос о санкциях и Украине во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

— Мы уже привыкли к тому, что Россия должна сделать какие-то шаги вперёд. Относимся сдержанно к этому, с пониманием. Мы благодарны Италии за позицию, которая заключается в том, что надо восстановить полномасштабные отношения с ЕС, — подчеркнул глава государства.

Путин также выразил надежду на то, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от санкций и будет выстраивать хорошие отношения с Москвой.

Ранее президент России заявил, что Москва заинтересована в полном восстановлении полноформатных отношений с Брюсселем.