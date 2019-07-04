Путин оценил шансы на сближение России с ЕС

По его мнению, возможность для более тесного сотрудничества существует, однако не всё зависит от Москвы.

Президент России Владимир Путин допустил возможность сближения РФ с Европейским союзом. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

— Не от нас, не от России всё зависит. Я уже говорил, что мы готовы проходить свою часть пути, если это, конечно, не искусственно созданные трудности на этом пути будут перед нами стоять. Шансы всегда есть, перспективы всегда есть, — заявил Путин.

Президент напомнил о естественном партнёрстве России и ЕС в ряде вопросов, географической близости, а также "едином цивилизационном коде".

Российский лидер подчеркнул, что не видит "непреодолимых путей, непреодолимых препятствий" в восстановлении отношений с Евросоюзом.

Однако, по словам президента, многое будет зависеть и от европейской стороны.

4 июля Владимир Путин прибыл в рамках государственного визита в Италию, где встретился с главой республики Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте и папой римским Франциском.