Россия выдала Франции гражданина Грузии, подозреваемого в организации ОПГ

У него изъяли оружие, инструменты для взлома, похищенное имущество и около 60 тысяч евро наличными.

В Москве российские правоохранительные органы передали французским полицейским гражданина Грузии Севдина Брояна. Ранее его объявили в розыск за организацию преступного сообщества и отмывание денежных средств.

— Согласно информации, предоставленной французскими коллегами, в результате оперативных мероприятий им удалось арестовать двадцать одного активного участника группировки, которую возглавлял фигурант, — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, у него изъяли оружие, инструменты для взлома, похищенное имущество и около 60 тысяч евро наличными, которые принадлежали его ОПГ. Отмечается, что подозреваемый был задержан в апреле 2018 года в подмосковном Реутове.

А ранее объявленных в международный розыск россиян экстрадировали из Таиланда.