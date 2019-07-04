Вышел трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Биографическая спортивная драма Василия Чигинского повествует о жизни легендарного советского вратаря.

Официальный трейлер фильма о советском футбольном вратаре Льве Яшине появился в Сети. Ожидается, что картина выйдет на экраны уже в 2019 году.

Снятый в жанре биографической спортивной драмы фильм режиссёра Василия Чигинского повествует о том, как развивалась спортивная карьера Яшина. Главную роль в фильме исполнил Александр Фокин.

Лента получила господдержку суммой в 60 млн рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года, однако компания "Кремлинфильмз", занимающаяся производством картины, постоянно откладывала выпуск, из-за чего Минкультуры оштрафовала кинокомпанию.