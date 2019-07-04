Мэр Магадана пригрозил горожанам штрафами за кормление голубей

По мнению главы столицы Колымы, эти птицы вредят городу не меньше, чем чайки или бродячие собаки.

Мэр Магадана Юрий Гришан прогневался на голубей и пригрозил административной ответственностью за нарушение правил благоустройства всем желающим покормить их. Оказалось, причиной гнева в адрес голубей стало то, что птицы разорили только что высаженные рядом с супермаркетом цветники.

— Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит — является нарушением правил благоустройства, — приводит слова градоначальника мэрия города на своём официальном сайте.

Ранее Лайф писал, что в столице Таиланда Бангкоке ввели штрафы и даже арест за кормление голубей на площадях и рынках. Почти десять лет назад во Франции начали кормить голубей с добавлением контрацептивов.