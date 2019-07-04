Производство на "АвтоВАЗе" возобновится на заводах Ижевска и Тольятти 5 июля

С 4 июля поставщик вновь начал доставлять комплектующие для автомобилей на фабрики.

"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей на заводах в Ижевске и Тольятти с 5 июля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Группа "АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, — сказано в сообщении.

Производство на заводе было приостановлено 3 июля из-за прекращения поставок комплектующих компании "Автокомпонент" из Нижегородской области.

В "АвтоВАЗе" также уточнили, что поставки возобновят без каких-либо дополнительных условий. Кроме того, переговоры и взаимодействие с поставщиком продолжатся "в рабочем режиме", отметили в пресс-службе.

Группа компаний "Автокомпонент" из Нижегородской области возобновила поставки комплектующих на "АвтоВАЗ" с 4 июля. В "Автокомпоненте" пояснили, что "существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы" на комплектующие авто.