Путин: Россия не может выполнить минские соглашения за Украину

Российский лидер иронично предложил издать соответствующий указ вместо главы Незалежной.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Кремлю насчёт необходимости соблюдения минских соглашений.

— Нельзя всё время требовать от России исполнения, скажем, тех же минских соглашений в той части, которая от нас никак вообще не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Украины и Донбасса. Прежде всего необходимо отменить указ экс-президента [Петра] Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит соглашениям, — подчеркнул Путин.

Также он задался вопросом, почему партнёры из Европы не интересуются у Киева ситуацией, которая сложилась в рассматриваемом направлении.

Мы же не можем сделать это за них. Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Ну что это будет? Президент России Владимир Путин

Он напомнил, что принятый ранее на Украине закон об амнистии всё ещё не подписан главой государства.

— Давайте спокойненько разберёмся, кто и что должен делать, и не будем перекладывать ответственность на одну из сторон, — резюмировал глава РФ.

Путин заявил, что Россия привыкла к требованиям от неё каких-то "шагов"