Apple назвала число запросов государств об удалении приложений из App Store

Всего страны попросили убрать 770 приложений, на 626 из них пожаловались власти Китая.

Американская компания Apple впервые назвала количество запросов, которые поступили от государств с просьбами удалить приложения из App Store в связи с нарушениями местного законодательства. Отчёт, охватывающий период с 1 июля по 31 декабря 2018 года, опубликован на сайте корпорации.

Всего компании пожаловались на 770 приложений, причём об удалении 626 из них попросили власти Китая. Большинство из этих программ было связано с порнографией или азартными играми. Apple удовлетворила просьбу в отношении 517 приложений.

На втором месте оказалась Норвегия, которая пожаловалась на 37 приложений, все из них были связаны с азартными играми. Компания выполнила все просьбы государства. Третье место занял Вьетнам с 29 приложениями, девять из которых удалили.

Саудовская Аравия обратилась в компанию с просьбами удалить 25 приложений. Все запросы связаны с нарушениями законов о конфиденциальности, все из них удовлетворены. Швейцария направила просьбы в отношении 19 приложений с азартными играми, 15 из них удалили.

Россия пожаловалась на 11 приложений, большинство из которых касалось онлайн-казино. Apple удовлетворила просьбы в отношении десяти приложений.

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