12 московских проектов номинированы на архитектурный "Оскар"

Столичные архитекторы становятся всё более открытыми для мировой арены и всё чаще получают престижные международные награды.

Двенадцать московских проектов попали в шорт-лист премии World Architecture Festival. Об этом сообщил в рамках Московского урбанистического форума главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В списке финалистов есть как уже реализованные проекты, так и находящиеся в процессе строительства. Победители WAF будут названы в Амстердаме в начале декабря 2019 года.

— В этом году было подано рекордное число заявок по московским объектам, и это не может не радовать. Наши архитекторы становятся всё более открытыми для мировой арены и всё чаще получают престижные международные награды. Кроме того, растёт уровень международного сотрудничества — мировые звёзды архитектуры охотнее берутся работать в Москве, что в итоге идёт на пользу городу. Думаю, уже можно полагать, что постепенно наступает новая веха в развитии Москвы как города, — пояснил Кузнецов.

Премия World Architecture Festival — одна из самых крупных профессиональных наград в мире, которую называют архитектурным "Оскаром". Фестиваль проводится каждый год с 2008 года и собирает лучших градостроителей, архитекторов, инвесторов из более чем 60 государств.

В списке московский концертный зал "Зарядье" (ТПО "Резерв"), Парк Тюфелева роща (iMelk), ЖК "Бродский" ("Цимайло, Ляшенко и партнёры"), Сколковский институт науки и технологий (Herzog & de Meuron), медицинский кластер в Коммунарке (ТПО "Резерв"), медицинский кластер в Сколково (Mochly Eldar Architects), проект застройки Бадаевского пивоваренного завода (Herzog & de Meuron), Центр художественной гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в "Лужниках" (ТПО "Прайд"), ЖК RED7 (MVRDV), многофункциональный коммерческий центр около станции метро "Теплый Стан" ("Крупный план"), инсталляция Living in Nature (SPEECH), "Рассвет LOFT* Studio 3.34" (DNK ag).