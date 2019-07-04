"Ворованный" бюст Тутанхамона ушёл с молотка за $6 млн

Ранее власти Египта потребовали отменить торги, заявляя, что произведение искусства было незаконно вывезено из страны.

Выполненный в камне бюст одного из самых известных в наши дни правителей Древнего Египта — Тутанхамона — был продан на аукционе в Лондоне почти за 6 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, с учётом аукционного сбора выложил за древнее произведение искусства 4,74 миллиона фунтов, что в переводе на американскую валюту составляет 5,97 миллиона долларов.

A brown quartzite head of young king Tutankhamen was due to be auctioned in London with an estimate of more than $5 million, in the face of Egyptian demands for its return https://t.co/Fj0tYh2b7f reports @MLGumuchian pic.twitter.com/DDsG5qWj8U — Reuters Top News (@Reuters) 4 июля 2019 г.

Примечательно, что торги состоялись, несмотря на официальное неодобрение со стороны египетских властей, которые просят вернуть реликвию на родину. По их версии, скульптура была украдена и позже незаконно вывезена из страны в 70-х годах.

Также непосредственно в день проведения торгов перед зданием аукционного дома собралась группа активистов, которые в знак протеста молча стояли около входа с плакатами в руках: "Египетская история не продаётся!".

Protest at @ChristiesInc as bust of Tutankhamen bust goes under the hammer. ‘God save Egyptian history,’ goes the chant. pic.twitter.com/YlbxRZcLqT — Damien McElroy (@ddamned) 4 июля 2019 г.

Администрация аукциона, напротив, утверждает, что лот был вполне законно приобретён и вывезен в Европу немецким коллекционером в период с 1973 по 1974 год. Более того, она опубликовала также список всех владельцев бюста в хронологическом порядке. Отмечается, что египетские власти были проинформированы о завершении торгов.