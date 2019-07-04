"Ворованный" бюст Тутанхамона ушёл с молотка за $6 млн

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Фото © Аукционный дом Christie's

Ранее власти Египта потребовали отменить торги, заявляя, что произведение искусства было незаконно вывезено из страны.

Выполненный в камне бюст одного из самых известных в наши дни правителей Древнего Египта — Тутанхамона — был продан на аукционе в Лондоне почти за 6 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, с учётом аукционного сбора выложил за древнее произведение искусства 4,74 миллиона фунтов, что в переводе на американскую валюту составляет 5,97 миллиона долларов.

Примечательно, что торги состоялись, несмотря на официальное неодобрение со стороны египетских властей, которые просят вернуть реликвию на родину. По их версии, скульптура была украдена и позже незаконно вывезена из страны в 70-х годах.

Также непосредственно в день проведения торгов перед зданием аукционного дома собралась группа активистов, которые в знак протеста молча стояли около входа с плакатами в руках: "Египетская история не продаётся!".

Администрация аукциона, напротив, утверждает, что лот был вполне законно приобретён и вывезен в Европу немецким коллекционером в период с 1973 по 1974 год. Более того, она опубликовала также список всех владельцев бюста в хронологическом порядке. Отмечается, что египетские власти были проинформированы о завершении торгов.

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