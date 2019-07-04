Новая книга "Секс в большом городе" выйдет на русском языке в октябре

Новый роман писательницы и журналистки Кэндес Бушнелл, который является продолжением знаменитой книги "Секс в большом городе", выйдет на русском языке в октябре 2019 года, сообщил директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства АСТ Дмитрий Яронов на презентации новых проектов.

— В октябре появится продолжение "Секса в большом городе" на русском языке, — сказал он.

Кэндес Бушнелл — писательница, по мотивам оригинальной книги которой был снят известный одноимённый сериал. Версия нового романа на английском языке будет в продаже с августа 2019 года. Сюжет разворачивается вокруг отношений людей в Нью-Йорке старше 50 лет.

Кроме того, недавно стало известно о продолжении сериала "Секс в большом городе".