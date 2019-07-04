Конте угостил Путина пастой, рыбой и мороженым с земляникой

Меню обеда российского лидера и итальянского премьера было составлено на основе рыбных блюд.

Президент РФ Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте продолжили неформальные переговоры за обедом на вилле Мадама — в доме приёмов итальянского правительства. Об этом пишет ТАСС.

Агентство со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи сообщает, что меню обеда было составлено на основе рыбных блюд. На закуску подаются небольшие рыбки и раки на подушке из персика и яблок. На первое — паста с морепродуктами, на второе — рыба лаврак с цитрусовыми и флан из зелени. На десерт — земляника с ванильным мороженым.

На обеде, по данным агентства, присутствуют вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини и вице-премьер, лидер второй правящей партии — "Движение пяти звёзд", министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.