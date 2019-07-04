Тимошенко: Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке партии

По словам лидера партии "Батьковщина", это может обернуться проблемой при дальнейшей работе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% кандидатов в депутаты в Верховную раду от партии "Слуга народа", заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.

— Я думаю, что Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке [партии "Слуга народа"], — сказала она.

По словам Тимошенко, проблема заключается не в том, что люди не знают этих кандидатов, а в том, что сам Зеленский не имеет представления, "кто идёт в этом списке".

— Он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди, — добавила депутат.

Как отметила Тимошенко, это является большим риском для будущей работы президента и его партии.

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Избрание пройдёт по смешанной системе — одна половина корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, а другая — в мажоритарных округах. Всего, по данным ЦИК, на выборах представлено 22 партии.