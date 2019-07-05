Папа римский попросил Путина молиться за него

Папа римский Франциск после состоявшейся аудиенции с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства молиться за него, после чего поблагодарил за встречу.

Папа Франциск, завершив переговоры, провожал Владимира Путина из зала Апостольского дворца, где и проходила встреча, напоследок пожал российскому лидером руку, поблагодарил и сказал: "Молитесь за меня". Эту фразу для российского президента не переводили.

— Спасибо за содержательную и интересную беседу, — ответил ему Владимир Путин.

Фраза "молитесь за меня" традиционно звучит в конце всеобщих аудиенций, которые проводит Франциск на площади Святого Петра каждую среду и воскресенье.