Мэй признала, что Брексит является проблемой для союза британских народов

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Фото © AP Photo / Francisco Seco

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что выход Великобритании из Евросоюза превратился в проблему для реализации задачи по укреплению союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Брексит, безусловно, представляет собой серьёзную проблему для союза, но её можно решить, используя основные преимущества Соединённого Королевства. Это вызов, заставляющий нас, политиков, уделять больше внимания динамике нашего союза, который мы можем и должны использовать как возможность надолго укрепить данный союз, — подчеркнула она.

В пример успешного решения она привела Белфастское соглашение 1998 года, когда Лондон пошёл на компромисс и отказался от прямого правления в Северной Ирландии, передав власть местным органам, созданным на коалиционной основе, что положило конец межобщинному конфликту в Ольстере.

Данный компромисс был достигнут благодаря беспрепятственному передвижению через границу, — отметила премьер, имея в виду границу Великобритании с Ирландией.

Мэй добавила, что приверженцы единства должны прилагать больше усилий для укрепления связей между частями Соединённого Королевства и более настойчиво излагать свою аргументацию.

Глава британского правительства выразила уверенность в том, что политик, который сменит её на посту, сделает укрепление союза народов Британии своим приоритетом.

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