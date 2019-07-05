Мэй признала, что Брексит является проблемой для союза британских народов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что выход Великобритании из Евросоюза превратился в проблему для реализации задачи по укреплению союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

— Брексит, безусловно, представляет собой серьёзную проблему для союза, но её можно решить, используя основные преимущества Соединённого Королевства. Это вызов, заставляющий нас, политиков, уделять больше внимания динамике нашего союза, который мы можем и должны использовать как возможность надолго укрепить данный союз, — подчеркнула она.

В пример успешного решения она привела Белфастское соглашение 1998 года, когда Лондон пошёл на компромисс и отказался от прямого правления в Северной Ирландии, передав власть местным органам, созданным на коалиционной основе, что положило конец межобщинному конфликту в Ольстере.

— Данный компромисс был достигнут благодаря беспрепятственному передвижению через границу, — отметила премьер, имея в виду границу Великобритании с Ирландией.

Мэй добавила, что приверженцы единства должны прилагать больше усилий для укрепления связей между частями Соединённого Королевства и более настойчиво излагать свою аргументацию.

Глава британского правительства выразила уверенность в том, что политик, который сменит её на посту, сделает укрепление союза народов Британии своим приоритетом.